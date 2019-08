Zmarł Peter Fonda

W piątek w wieku 79 lat zmarł w Los Angeles amerykański aktor Peter Fonda, znany m.in. z kreacji Wyatta w kultowym filmie “Swobodny jeździec” – poinformowała siostra aktora Jane Fonda.

Aktor zmagał się od dawna z rakiem płuc i w ostatnim czasie regularnie przebywał w szpitalu.

“To jeden z najsmutniejszych momentów w naszym życiu i nie jesteśmy w stanie znaleźć odpowiednich słów, które byłyby w stanie wyrazić ból w naszych sercach” – napisała w imieniu całej rodziny Jane Fonda.

Peter Fonda, ur. 23 lutego 1940 w Nowym Jorku amerykański aktor, scenarzysta i reżyser filmowy i telewizyjny. Pochodził ze znanej aktorskiej rodziny, był synem Henry’ego i bratem Jane, aktorką jest także jego córka Bridget.

Urodził się w Nowym Jorku jako syn aktora Henry’ego Jaynesa Fondy (ur. 16 maja 1905, zm. 12 sierpnia 1982) i finansistki Frances Sophii Fondy (z domu Seymour; 14 kwietnia 1908, zm. 14 kwietnia 1950). Jego starsza siostra Jayne Seymour(ur. 21 grudnia 1937) została aktorką-aktywistką. Z pierwszego małżeństwa matki miał siostrę przyrodnią Frances de Villers Brokaw (1931-2008). Kiedy miał dziesięć lat, jego matka popełniła samobójstwo w szpitalu psychiatrycznym Craig House w nowojorskim Beacon.

W jedenastym roku życia przypadkowo postrzelił się w żołądek i prawie umarł. Przez kilka miesięcy przebywał w Nainital, zanim powrócił do zdrowia. Kilka lat później powrócił do tego incydentu z Johnem Lennonem i George Harrisonem, biorąc LSD. Powiedział: „Wiem, jak to jest być martwym”. To stało się źródłem inspiracji piosenki The Beatles „She Said She Said” (1966).

Studiował aktorstwo w Omaha Community Playhouse w Omaha w stanie Nebraska. W 1954 roku ukończył Fay School w Southborough. W latach 1957–60 uczęszczał na University of Nebraska Omaha. W 1960 dołączył do Omaha Community Playhouse, gdzie zacznało swoją karierę wielu aktorów, włącznie z jego ojcem i Marlonem Brando.

W 1961 roku zadebiutował na Broadwayu w roli szeregowego Roberta Oglethorpe w spektaklu Blood, Sweat and Stanley Poole w Morosco Theatre. W 1962 wystąpił w przedstawieniu Under the Yum Yum Tree w nowojorskim Mineola Playhouse. Rok potem trafił na ekran jako dr Mark Cheswick w komedii romantycznej Universal Tammy i doktor (Tammy and the Doctor, 1963) z Sandrą Dee. Za rolę Weavera w dramacie wojennym Carla ForemanaZwycięzcy (The Victors, 1963) był nominowany do nagrody Złotego Globu jako Nowy Gwiazdor Roku. Robert Rossen, który wyreżyserował uhonorowanego Oscarem Gubernatora (All the King’s Men), zaangażował go do roli Stephena Evshevsky, pacjenta chcącego popełnić samobójstwo w dramacie Lilith (1964) u boku Warrena Beatty, Jean Seberg, Kim Hunter i Gene’a Hackmana.

W melodramacie Młodzi kochankowie (The Young Lovers, 1964) z Nickiem Adamsem grał wiodącą rolę studenta sztuki, a w komediowym westernie Wanda Nevada(1979) z Brooke Shields był hazardzistą Beaudrayem Demerille.

Sławę przyniósł mu Swobodny jeździec (Easy Rider, 1969) – Fonda nie tylko zagrał w nim jedną z głównych ról, ale był także współtwórcą scenariusza i współproducentem filmu. Zrealizowane wspólnie z Dennisem Hopperem dzieło, opowiadające o podróży dwóch motocyklistów przez Południe USA w burzliwych latach 60., szybko zyskało status filmu kultowego, a Fonda do dziś jest kojarzony głównie z rolą Wyatta. Stał się bohaterem piosenki „She Said She Said” (1966) Beatelsów. W tym samym roku został aresztowany za udział w antywojennej demonstracji.

Ma na swoim koncie dwie nominacje do Oscara, za scenariusz Swobodnego jeźdźca oraz główną rolę Ulyssesa „Ulee” Jacksona w Złocie Uleego (1997) – także Złoty Glob dla najlepszego aktora w filmie dramatycznym. Ponownie został nagrodzony Złotym Globem w kategorii Złoty Glob dla najlepszego aktora drugoplanowego w serialu, miniserialu lub filmie telewizyjnym za rolę Franka O’Connora w Showtime Pasja Ayn Rand (The Passion of Ayn Rand, 1999).

Był trzykrotnie żonaty. W 1960 roku poznał Susan Jane Brewer, z którą się ożenił 8 października 1961. Mają dwójkę dzieci: córkę Bridget (ur. 27 stycznia 1964) i syna Justina (ur. 9 lipca 1966). 16 kwietnia 1972 rozwiedli się. 11 listopada 1975 roku poślubił Portię Rebeccę Crockett. W 2011 doszło do rozwodu. W 1989 roku romansował z Veruschką von Lehndorff. 19 czerwca 2011 ożenił się z Margaret DeVogelaere.

Filmografia

1964: Lilith jako Stephen Evshevsky

jako Stephen Evshevsky 1967: Podróż ( The Trip ) – Paul Groves

( ) – Paul Groves 1969: Swobodny jeździec ( Easy Rider ) – Wyatt

( ) – Wyatt 1974: Brudna Mary, świrus Larry ( Dirty Mary, Crazy Larry ) – Larry

( ) – Larry 1975: Wyścig z diabłem ( Race with the Devil ) – Roger March

( ) – Roger March 1978: Gangsterzy szos ( High-Ballin’ ) – Rane

( ) – Rane 1981: Wyścig armatniej kuli ( Cannonball Run ) – Chief Biker (rola cameo)

( ) – Chief Biker (rola cameo) 1994: Kaliber 45 ( Love and a .45 ) – Vergil Cheatham

( ) – Vergil Cheatham 1996: Ucieczka z Los Angeles ( Escape from Los Angeles ) – Pipeline

( ) – Pipeline 1996: W rytmie serca ( Grace of My Heart ) – Guru Dave

( ) – Guru Dave 1997: Złoto Uleego ( Ulee’s Gold ) – Ulee Jackson

( ) – Ulee Jackson 1999: Angol ( The Limey ) – Terry Valentine

( ) – Terry Valentine 2007: Ghost Rider – Mefistofeles

– Mefistofeles 2007: Gang dzikich wieprzy ( Wild Hogs ) – Damien Blade

( ) – Damien Blade 2007: 3:10 do Yumy ( 3:10 to Yuma ) – Byron McElroy

( ) – Byron McElroy 2009: Święci z Bostonu 2: Dzień Wszystkich Świętych ( The Boondock Saints II: All Saints Day ) – Rzymianin

( ) – Rzymianin 2015: Kongresmen (The Runner)

