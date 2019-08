Zmarło jedno z pięcioraczków z Bytomia. Lekarze walczą o życie pozostałej czwórki rodzeństwa Tragiczne wieści dotarły z bytomskiego szpitala, w którym pod koniec lipca na świat przyszły pięcioraczki. Z przekazanych informacji wynika, że jedno z rodzeństwa nie przeżyło, a lekarze walczą o życie pozostałej czwórki. Pięcioraczki, czterej chłopcy i jedna dziewczynka, przyszły na świat 23 lipca w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu. Lekarze ich stan od początku określali jako krytyczny. Jak potwierdziła wicedyrektor Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu, lek. med. Krystyna Nickiel- Łukomska, jedno z niemowląt zmarło, a lekarze walczą o życie pozostałych dzieci, których stan nadal określany jest jako ciężki. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

