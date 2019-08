Zniecierpliwieni cudzoziemcy wyjadą z Polski Urzędy nie radzą sobie z obsługą lawinowo rosnącej liczby cudzoziemców przyjeżdżających do Polski. Czas legalizacji ich pobytu w ciągu czterech lat wydłużył się ponad trzykrotnie – z 64 do 206 dni – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Jak czytamy w raporcie NIK, w skrajnym przypadku cudzoziemiec na wydanie decyzji czekał ponad trzy lata. “Brakuje sprawnej, rzetelnej i terminowej obsługi, co jest spowodowane m.in. problemami kadrowymi w urzędach i niewystarczającym finansowaniem ich działalności. Wciąż nie stworzono strategicznego dokumentu określającego politykę państwa w zakresie kształtowania migracji. To wszystko może spowodować, że zniecierpliwieni cudzoziemcy, którzy uzupełniają niedobory na naszym rynku pracy, wyjadą z Polski” – alarmuje Izba. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

