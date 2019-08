Zniesienie wiz do USA coraz bliżej. Ważne porozumienie podpisane. Polska i USA podpisały porozumienie o współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic i imigracji – poinformowała na Twitterze ambasada RP w Waszyngtonie, oceniając, że jest to “ważny krok” na drodze do zniesienia przez USA obowiązku wizowego wobec Polaków. Umowę między polskim MSWiA a amerykańskim ministerstwem bezpieczeństwa narodowego podpisał polski ambasador w USA Piotr Wilczek oraz podsekretarz w resorcie bezpieczeństwa narodowego Chad F. Wolf. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

