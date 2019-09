Mississauga uczci swoją bohaterkę – zwyciężczynię US Open W tę niedzielę Mississauga będzie gościć zwycięzczynię turnieju US Open i gwiazdę tenisa Biancę Andreescu i wspólnie celebrować jej triumf. Miasto ogłosiło, że organizuje wielki wiec #SheTheNorth dla 19-letniej gwiazdy tenisa z okazji jej historycznej wygranej. Andreescu jest pierwszą Kanadyjką, która wygrała wielkiego szlema po pokonaniu Sereny Williams w ostatnią sobotę w Nowym Jorku. Impreza odbędzie się na Celebration Square o 16.30. W czasie wiecu zostanie oficjalnie odsłonięty znak ulicy nazwanego na cześć Andreescu “Andreescu Way”. Rada miasta uchwaliła w czwartek uchwałę, by nazwać ulicę w Mississaudze jej imieniem. Andreescu otrzyma również klucz do miasta. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

