Rewolucja w motoryzacji W ciągu dziesięciu lat koncerny motoryzacyjne przeszły od badania gruntu pod pojazdy z napędem elektrycznym do ich szerokiego wprowadzania na rynek – zauważyła agencja Bloomberga. Najtrudniejsze dopiero przed nimi – przekonanie klientów do kupna. Dyrektor generalny niemieckiego koncernu Volkswagen Herbert Diess, podczas prezentacji modelu ID.3, przeznaczonego na masowy rynek, wezwał rządy do rezygnacji z energii pozyskiwanej z węgla. Jednak, jak podkreślają media, szeroko zakrojona kampania mająca pokazać, że koncerny motoryzacyjne również martwią się o środowisko, nie zmienia faktu, że ceny pojazdów elektrycznych wciąż są wysokie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.