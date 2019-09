Polscy siatkarze pokonali Holandię Reprezentacja Polski odniosła drugie zwycięstwo w grupie D na mistrzostwach Europy. Zawodnicy Viatala Heynena pewnie pokonali w Rotterdamie Holandię 3:0 (25:19, 25: 18, 25:19). W poniedziałek kolejny mecz – rywalami będą Czesi. Dlatego apetyty przed drugim meczem w turnieju były zdecydowanie większe – w to, że ekipa Heynena może grać zdecydowanie lepiej, nikt nie wątpił. I rzeczywiście – w starciu z Holandią Biało-Czerwoni spisali się dobrze, choć nie ulega wątpliwości, że nadal stać ich na więcej. Reprezentacja Oranje pewnie wygrała z Czarnogórą, a następnie pokonała Ukrainę. W tych spotkaniach znakomicie spisał się lider holenderskiego zespołu, Nimir Abdel-Aziz. Jednak warto przypomnieć, że Polacy spotkali się już dwukrotnie z ekipą Roberto Piazzy – wygrali z nimi dwa mecze sparingowe. O tym, kto był faworytem niedzielnego meczu, nikt nie dyskutował. Polscy siatkarze, przed trybunami wypełnionymi ich kibicami, wygrali pierwszą partię 25:19, ale wynik był lepszy niż gra. Zawodnicy Heynena mieli problemy zwłaszcza z zagrywką. Nie zmienia to faktu, że rywale popełnili jeszcze więcej błędów, szwankowało rozegranie, brakowało skuteczności w ataku. Przy stanie 22:18 stało się jasne, że tylko katastrofa może przeszkodzić Biało-Czerwonym w wygraniu seta – wtedy przebudził się mało widoczny do tej pory Wilfredo Leon. Na wyróżnienie zasłużył Maciej Muzaj, który był skuteczny w zagrywce i ataku. Początek drugiej partii był dość wyrównany. Abdel-Aziz robił, co w jego mocy, by nie dać odskoczyć Polakom, jednak w pojedynkę nie był w stanie zdziałać zbyt wiele. Mistrzowie świata grali dobrze blokiem, poprawili zagrywkę i byli jeszcze pewniejsi w ataku. Wprawdzie, gdy rywale zablokowali Muzaja i prowadziliśmy tylko 16:15, zrobiło się nieco gorąco, ale po chwili świetną zagrywką popisał się Fabian Drzyzga, błąd w przyjęciu popełnił Gijs van Solkema i zrobiło się 18:15. Od tego momentu Polacy nie spuścili z tonu i w efekcie zwyciężyli 25:18. Później organizatorzy pozwolili sobie na długą przerwę. Trudno powiedzieć, czy miała ona na celu wytrącić Polaków z równowagi, ale jeśli taki był zamiar, to w połowie się udało. Podopieczni Heynena zaczęli popełniać błędy, mieli kłopoty z przyjęciem i blokiem. Po tym, jak Piotr Nowakowski został zablokowany, gospodarze prowadzili 9:6. Szkoleniowiec Biało-Czerwonych postanowił wziąć czas i przeprowadził ostrą rozmowę z siatkarzami. Poskutkowało, albowiem złapaliśmy rytm, a ostro do pracy wziął się zwłaszcza Leon, który był niezwykle groźny w ataku i świetny na bloku – przekonał się o tym wspomniany Abdel-Aziz. Polacy wyszli na prowadzenie 14:12 i nie zmarnowali przewagi. Rywale zaczęli się mylić, co wykorzystaliśmy. Kubiak popisał się asem serwisowym, Mateusz Bieniek świetnie zaatakował ze środka i zrobiło się 24:19. Wszystko zakończyliśmy udanym blokiem. Widać, że pomimo kłopotów w trzeciej partii Polacy, szybko zdołali się podnieść i uzyskać wyraźną przewagę. Choć nie wszystko wygląda jeszcze idealnie – zwłaszcza zagrywka – to jednak Biało-Czerwoni powoli się rozkręcają. W poniedziałek mecz z Czechami. Mistrzostwa Europy, grupa D: Polska – Holandia 3:0 (25:19, 25: 18, 25:19) Holandia: Gijs van Solkema, Maarten van Gardener, Fabian Plak, Nimir Abdel-Aziz, Thijs ter Horst, Michael Parkinson, Just Dronkers (libero) oraz Robbert Andringa (libero) Wessel Keemink, Gijs Jorna, Sjoerd Hoogendoorn Polska: Michał Kubiak, Mateusz Bieniek, Fabian Drzyzga, Wilfredo Leon, Piotr Nowakowski, Maciej Muzaj, Damian Wojtaszek (libero) oraz Paweł Zatorski (libero), Dawid Konarski, Marcin Komenda ME SIATKARZY: TABELA GRUPY D 1. Polska 2 2 0 6-1 6 2. Holandia 3 2 1 6-3 6 3 . Czechy 2 1 1 4-3 3 4. Czarnogóra 2 1 1 3-3 3 5. Ukraina 2 1 1 3-4 3 6. Estonia 3 0 3 1-9 0 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

