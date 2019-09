Niższe podatki i mniej za telefony komórkowe – obietnice liberałów Lider liberałów Justin Trudeau złożył w niedzielne popołudnie dwie poważne obietnice, mające na celu obniżenie kosztów życia klasy średniej. W Brampton Trudeau obiecał zwolnić pierwsze 15 000 dol. dochodu od podatku dochodowego. Powiedział, że obniżka zaoszczędzi przeciętnemu Kanadyjczykowi 292 dol. rocznie, a przeciętna rodzina należąca do klasy średniej zaoszczędzi 585 dol. rocznie. Trudeau obiecał również obniżyć rachunki za telefony komórkowe o 25 procent, współpracując z firmami telekomunikacyjnymi w celu oferowania planów po niższych cenach. Jeśli firmy nie będą w stanie zaproponować takich obniżek cen, Trudeau powiedział, że jego rząd zachęci do większej konkurencji w celu obniżenia cen. „Kiedy spotykam się z Kanadyjczykami, jest jedna rzecz, która jest prawie uniwersalna – wszyscy narzekają, że płacą za dużo za usługi telefonii komórkowej… i dane to potwierdzają: obecnie kanadyjskie plany telefonów komórkowych należą do najdroższych w G7”. powiedział. „Kanadyjczycy nie powinni być zmuszeni do wybierania między telefonem komórkowym a ogrzewaniem domu”. Proponowany przez liberałów plan ma zaoszczędzić przeciętnej 4-osobowej rodzinie 976 dol. rocznie na opłatach za telefony komórkowe. Trudeau powtórzył także poprzednie obietnice, w tym zwiększony dostęp do opieki nad dziećmi przed i po szkole, płatny urlop rodzinny, wzmocnienie kanadyjskiego planu emerytalnego i zakaz używania karabinów wojskowych. Trudeau powiedział, że liberałowie będą współpracować z prowincjami, terytoriami i gminami, aby zapewnić gminom możliwość zakazania broni ręcznej w ich granicach. Trudeau oszacował, że obniżając podatki i rachunki za telefon, liberalny rząd zaoszczędzi Kanadyjczykom 1500 dol. rocznie i wydobędzie 40 000 osób z ubóstwa. Podkreślł, że liczba ta jest „dwa razy większa niż w planie konserwatywnym”. Przywódcy liberałów zadano kilka pytań na temat skandalu, m.in., kiedy zdał sobie sprawę, że czarne i brązowe twarze są rasistowskie i czy może definitywnie powiedzieć, że nie ma już więcej przypadków, kiedy miał taki rasistowski makijaż. W odpowiedzi Trudeau powtórzył swoje przeprosiny i powiedział, że zrobi wszystko, by być lepszym sojusznikiem wszystkich Kanadyjczyków. „Jako kraj musimy nadal pracować na rzecz różnorodności, walczyć z rasizmem i nietolerancją, a jako jednostka muszę prowadzić naprawdę ważne rozmowy na temat wyborów, których dokonywałem w przeszłości oraz o tym, jak odzyskać zaufanie Kanadyjczyków, których zraniłem.” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.