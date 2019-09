41 proc. Polaków deklaruje spadek zaufania do Kościoła Sondaż OKO.press. Dla 82 proc. wyborców PiS poziom zaufania do Kościoła nie zmienił się lub wzrósł. W porównaniu z wyborcami opozycji różnica jest ogromna. Aż 67 proc. elektoratu KO i 73 proc. elektoratu Lewicy deklaruje spadek zaufania do Kościoła, wzrostu nie odczuwa nikt. Spory wokół molestowania seksualnego i LGBT spolaryzowały wyborców W sierpniowym sondażu IPSOS* dla OKO.press zapytaliśmy o zaufanie do Kościoła katolickiego. Od blisko dwóch miesięcy Konferencja Episkopatu Polski oraz wielu biskupów prowadzi wzmożoną walkę z „ideologią LGBT”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

