42 proc. gatunków drzew zagrożone wyginięciem w Europie 42 proc. gatunków drzew składających się na drzewostan Europy jest zagrożone – ostrzega Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) w opublikowanej w piątek Czerwonej Księdze drzew europejskich. Na czele listy są m.in. kasztanowce i jarzębina. IUCN, organizacja mająca siedzibę w Gland w Szwajcarii, publikuje listę zagrożonych gatunków europejskich drzew po raz pierwszy. Została sporządzona przez specjalistów, którzy na podstawie badań doszli do wniosku, że spośród 454 gatunków drzew występujących w Europie (a także w innych miejscach świata) 42 proc. jest “w wysokim stopniu zagrożonych”. Wśród przyczyn Czerwona Księga wymienia szybki rozrost aglomeracji miejskich i globalne zmiany klimatyczne. Jednak najbardziej zagrożone są te drzewa i krzewy, które występują jedynie lub głównie na naszym kontynencie. Jeśli chodzi o typowo europejski drzewostan, to według specjalistów z IUCN zagrożonych jest 58 proc. gatunków, a 15 procentom, tj. 66 gatunkom drzew i krzewów, grozi wyginięcie. Wśród głównych przyczyn deforestacji Czerwona Księga wymienia błędy w eksploatacji drzewostanu, przyspieszoną urbanizację, zbyt intensywną wycinkę drzew, a w dalszej kolejności pożary lasów i zmiany zachodzące w europejskim ekostystemie. Według autorów raportu mocno zagrożona jest także egzystencja wielu europejskich odmian krzewów, mchów i porostów. “Następstwa działalności człowieka prowadzą do stopniowego zaniku gatunków europejskich roślin i stwarzają w Europie niebezpieczeństwo wyginięcia ważnych i niedocenianych odmian, które stanowią podstawę europejskich ekosystemów i mają wpływ na zdrowie naszej planety” – podsumował raport Luc Bas, który kieruje europejskim biurem IUCN. Polska Agencja Prasowa Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: PAP Website PAP to największa agencja informacyjna w Polsce. Zbiera, opracowuje i przekazuje obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i zagranicy. Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu 250 dziennikarzy i 40 fotoreporterów przygotowuje serwisy informacyjne, z których korzystają media, instytucje, urzędy państwowe i przedsiębiorcy. Search

