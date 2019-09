44. FPFF w Gdyni. Polityka i kino. “Polskie władze są na wojnie z kulturą. Próbują cenzurować dzieła, lub instytucje i wydarzenia. Nie tylko w świecie filmu. Stosują urzędowe naciski, szantaż finansowy, przejęcia instytucji, obsadzanie stanowisk ideologami” – cytowała oświadczenie Kultury Niepodległej nagrodzona Złotymi Lwami Agnieszka Holland. – 18 filmów dostało dofinansowanie w ramach mecenatu państwa. Tak więc wygląda ta cenzura w Polsce – odpowiadał Jarosław Sellin. Za nami jedna z najbardziej politycznych ceremonii FPFF w Gdyni. ‹ wróć 44. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych dobiegł końca. Ze Złotymi Lwami z Gdyni wyjeżdża Agnieszka Holland, autorka “Obywatela Jonesa”. Po jednej z najbardziej burzliwych politycznie edycji festiwalu, przyszedł czas na najbardziej polityczną galę. W przemówieniach tak laureatów, jak i wręczających nagrody, dominował temat wojny władzy z kulturą, ekologii, festiwalowych skandali i jego formuły. Jako ostatni przemówił obecny na gali wiceminister kultury Jarosław Sellin. Pamięć Piotra Woźniaka-Staraka uczcił m.in. Bill Pullman, grający główną rolę w “Ukrytej grze”, wyprodukowanej przez Watchout Studio. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.