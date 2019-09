44. TIFF – Toronto żyje filmem

W dniach 5-15 września całe Toronto żyje filmem i światowym kinem. To już 44. edycja festiwalu.

11-dniowy maraton filmowy czyli Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Toronto – TIFF (Toronto Inernational Film Festival) jest obok Cannes i Wenecji najważniejszą imprezą filmową na świecie, uważaną za swoisty barometr przed amerykańskimi Oscarami.

Główna nagroda festiwalu, Grolsch People’s Choice Award, przyznawana jest przez widownię. W ubiegłych latach przypadła filmom “La La Land” i “Trzy bilbordy za Ebbing, Missouri”.

Nagrody w sekcji pokazów specjalnych przyznaje stowarzyszenie krytyków międzynarodowych (FIPRESCI). Paweł Pawlikowski otrzymał tę nagrodę w 2013 r. za “Idę”; na początku 2015 r. film został nagrodzony Oscarem.

TIFF to galowe premiery, czerwone dywany i gwiazdy najbardziej znane na świecie. W Toronto są teraz: Meryl Streep, Tom Hanks, Bruce Springsteen – Streep z filmem Netflix The Laundromat (gdzie zagrał też obecny na TIFF Antonio Banderas), ale także jako laureatka nowej nagrody festiwalu TIFF Tribute Actor Award, Hanks z filmem A Beautiful Day in the Neighborhood, a Springsteen z premierą swojego filmu dokumentalnego Western Stars.

Inni to gwiazdor filmu Joker Joaquin Phoenix, Daniel Craig z filmem Knives Out; Matt Damon i Christian Bale z filmem Ford v Ferrari; Nicole Kidman z The Goldfinch i Natalie Portman z Lucy in the Sky.

Jennifer Lopez i Constance Wu pokażą się w filmie Hustlers, a Renée Zellweger w filmie Judy, gdzie gra rolę Judy Garland. Scarlett Johansson i Adam Driver promują w Toronto film Marriage Story.

Michael B. Jordan i Jamie Foxx zagrali w filmie Just Mercy, a Eddie Murphy w Dolemite Is My Nae.

Przyjechali także Sir Anthony Hopkins, Jamie Lee Curtis, Dev Patel Wsley Snipes, Annette Bening

Na TIFF są też kanadyjskie gwiazdy: Christopher Plummer, Donald Sutherland, Ellen Page, Atom Egoyan, Neve Campbell i David Foster. Reżyser kanadyjski Atom Egoyan pokaże swój psychologiczny film Guest of Honour. W tym roku pokazanych zostanie 435 filmów. O premierze “The Other Lamb” Małgorzaty Szumowskiej na TIFF O filmie Jana Komasy “Boże ciało” na TIFF