82 proc. sądzi, że PiS będzie rządzić po wyborach Nawet w elektoratach Koalicji i Lewicy w zabranie władzy Kaczyńskiemu wierzy tylko 25 proc. Takiej rezygnacji nie potwierdzają wyniki sondażu. Elektorat PiS jest mniej zmobilizowany, a wśród zdecydowanych wziąć udział w głosowaniu PiS traciłby większość w Sejmie. Opozycję do urn popycha afera hejterska. Wyniki sierpniowego sondażu IPSOS dla OKO.press wskazują, że przewaga PiS nad opozycją może być mniejsza niż się wydaje: poparcie wśród osób najbardziej zdecydowanych wziąć udział w wyborach wynosi: 41 proc. dla PiS, 32 proc. dla KO i 14 proc. dla Lewicy (Konfederacja i PSL+Kukiz’15 – pod progiem). Taki wynik wyborów przełożyłby się na przewagę mandatów opozycji (334) nad PiS (325);

afera hejterska zwiększa mobilizację w elektoratach opozycji (57 proc. wyborców KO, 55 proc. – Lewicy i 46 proc. PSL + Kukiz'15), znacznie bardziej niż w PiS (24 proc.), czy Konfederacji (23 proc.).

