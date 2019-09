Abp Jędraszewski znowu sieje nienawiść Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski kontynuuje swoja krucjatę przeciw osobom LGBT. Hierarcha zdaje się wracać do tego tematu przy każdej możliwej okazji, robiąc z nienawiści swoiste credo światopoglądowej krucjaty. Tym razem duchowny postanowił postarać się, aby o jego przesłanie przeciwko “ideologii gender” dowiedzieli się już nie tylko obecni w świątyni słuchacze homilii, czy czytelnicy mediów, ale wszyscy wierni archidiecezji. Metropolita skierował bowiem do wiernych list pasterski, w którym stwierdził, że “ideologia LGBT” ma charakter totalitarny i jest ogromnym zagrożeniem dla człowieka. Przekonuje też, że trzeba uważać na “programy seksedukacji” w szkołach. Jak na ironię takie słowa padły w liście zatytułowanym “Totus Tuus” Modlitewny maraton za Kościół i Ojczyznę”, nawiązując tym samym do słynnych słów Jana Pawła II. Z powodu odchodzenia młodych ludzi od kościoła padło ostrzeżenie przed radykalnym odrzuceniem Boga, któremu może dać początek ideologia gender. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.