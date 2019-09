Afera hejterska. Śledztwo ws. ministerstwa sprawiedliwości przeniesione Kolejny zwrot w sprawie tzw. farmy trolli w resorcie Zbigniewa Ziobry. Dzień po tym, jak warszawska Prokuratura Okręgowa rozpoczęła śledztwo, zdecydowano przenieść je w inne miejsce. Według doniesień RMF sprawą zajmie się lubelska Prokuratura Regionalna. Przypomnijmy: w środę rzeczniczka SLD Anna Maria-Żukowska poinformowała, że warszawscy śledczy pozytywnie rozpatrzyli jej wniosek o przyjrzeniu się działalności Ministerstwa Sprawiedliwości. “Mam nadzieję, że w toku śledztwa zostaną wykryci wśród funkcjonariuszy publicznych pracujących w resorcie sprawcy przekroczenia uprawnień oraz naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych” – napisała na Twitterze. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.