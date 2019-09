Ambasada polska w Berlinie zaprasza niemiecką faszyzującą prawicę i polskiego księdza antysemitę Działacze niemieckiej skrajnej prawicy z AfD i polski ksiądz profesor od oskarżeń o mordy rytualne i ideologii gender mają rozmawiać o Unii Europejskiej na zaproszenie ambasady RP w Berlinie. Czy w polskiej placówce dyplomatycznej odbędzie się seminarium ekstremistów? Polska ambasada w Berlinie na organizowaną przez siebie debatę zaprasza do Instytutu Kultury Polskiej przedstawicieli faszyzującej partii AfD i antysemickiego księdza z Polski. Na 23 września 2019 zaplanowano seminarium „Quo vadis Europa. Chrześcijaństwo jako fundament Unii Europejskiej. Dziedzictwo Roberta Schumana”. Organizatorem jest ambasada – w Instytucie dowiedzieliśmy się, że użycza on tylko sali, a sama impreza stoi „pod znakiem zapytania”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

