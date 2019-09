Amerykańskie niebo pustoszeje. Trzy miliardy mniej ptaków w pół wieku Liczba ptaków w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie spadła w ciągu ostatniego półwiecza o trzy miliardy, czyli o 29 proc. – czytamy w “New York Timesie”, który przytacza badania opublikowane w “Science”. Analiza, opublikowana w czasopiśmie Science, jest najbardziej wyczerpującą próbą poznania tego, co stało się z populacjami ptaków. Wyniki wręcz zaszokowały badaczy. David Yarnold, prezes i dyrektor generalny National Audubon Society, nazwał wyniki badań “pełnowymiarowym kryzysem”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

