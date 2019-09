Duda i Trump podpisali wspólną deklarację Prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych spotkali się w Nowym Jorku. Podczas wizyty podpisano deklarację dotyczącą szczegółów zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w naszym kraju. – Wspaniale się z panem pracuje – zwrócił się Donald Trump do Andrzeja Dudy. Prezydent Polski przyleciał do Nowego Jorku na 74. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ. – Wkrótce, niebawem udam się do Polski. Mamy otwarte zaproszenie – potwierdził prezydent USA. Docenił również ostatnią wizytę w naszym kraju. Duda i Trump podpisali deklarację dotyczącą zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

