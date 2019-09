Andrzej Duda na szczycie ONZ. Ważne słowa ws. suwerenności. – Każde państwo ma równe prawo do samostanowienia. Polska była i pozostanie orędownikiem niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej zarówno Ukrainy, jak i Gruzji. Granice państw nie mogą być zmieniane siłą – powiedział podczas przemówienia na 74. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ Andrzej Duda. – Pokój, ochrona środowiska i dobrobyt – te wartości powinny być spoiwem społeczności międzynarodowej – oświadczył prezydent. – 80 lat temu doszło do tragicznego konfliktu, który pochłonął miliony istnień i wywarł traumę na wielu milionach ludzi. Mimo postępu cywilizacyjnego i tamtej strasznej lekcji na świecie wciąż dochodzi do aktów barbarzyństwa – podkreślił. Duda zaznaczył, że Polska została doświadczona ludobójstwem i dlatego “zawsze będzie stała po stronie pokrzywdzonych. Podkreślił również “niepodważalną rolę prawa międzynarodowego”. – Nadszedł najwyższy czas, aby ocknąć się z letargu, wyciągnąć wnioski z przeszłości i zaprzestać powielania takich samych błędów – apelował. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

