Apel m.in. byłych prezydentów ws. "autorytarnej dyktatury" Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski oraz Bronisław Komorowski – to tylko nieliczni autorzy listu otwartego ws. wyborów parlamentarnych 2019. Apelują, by kandydaci do Senatu spoza wspólnej listy opozycyjnych ugrupowań zmienili zdanie. "Trzynastego października nie czekają nas normalne wybory, lecz takie, które zadecydują, czy Polska będzie demokratycznym państwem prawa, czy też będzie nadal staczała się w kierunku autorytarnej dyktatury. Demokratyczna większość w Senacie może okazać się kluczowa" – czytamy w liście otwartym byłych prezydentów, ludzi kultury i nauki. Autorzy zwrócili się apelem do przedstawicieli demokratycznej opozycji, kandydujących do Senatu spoza wspólnej listy trzech opozycyjnych ugrupowań.

