Apple pokazał nowe iPhone’y Apple zaprezentował swoje najnowsze smartfony – iPhone’a 11, 11 Pro i 11 Pro Max. Podczas prezentacji w siedzibie głównej Apple pokazano też nowe modele tabletu iPad i zegarka Apple Watch. Podczas prezentacji w Steve Jobs Theater w siedzibie firmy w Cupertino szef Apple Tim Cook przedstawił swoje najnowsze smartfony – iPhone 11, iPhone 11 Pro i iPhone 11 Pro Max. Podstawowy model iPhone 11 wyposażony został w wyświetlacz o przekątnej 6,1-cala. Modele Pro i Pro Max mierzą zaś odpowiednio 5,8 i 6,5 cala. Droższe wersje wykorzystują także ulepszony panel OLED o nazwie Super Retina XDR, cechujący się kontrastem 2mln:1 i jasnością 1200 Nitów. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

