Arcybiskup Jędraszewski zwolnił całe biuro prasowe W piątek biuro prasowe archidiecezji krakowskiej poinformowało media, że metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski zwolnił wszystkich pracowników. To pięć matek, które mają na utrzymaniu dzieci. "Módlcie się za nas i księdza arcybiskupa" – napisała kierowniczka biura. W mailu skierowanym do mediów kierowniczka biura prasowego abpa Marka Jędraszewskiego Joanna Adamik podziękowała dziennikarzom za współpracę i pożegnała się z nimi. "Nasz zespół stanowi pięć kobiet z dziećmi na utrzymaniu, które z oddaniem, przekonaniem i wszelkimi umiejętnościami, które posiadamy, i które nabyłyśmy przez ten czas, starały się służyć Kościołowi krakowskiemu i powszechnemu. Był to trudny, ale i piękny czas wyzwań, nauki, prób i wiary w to, że nasza praca bez limitu czasu, bez ograniczeń, mimo chorób, świąt, rozstania z najbliższymi ma sens, że jest przydatna państwu, potrzebna ludziom, użyteczna Kościołowi i miła Bogu" – napisała Joanna Adamik.

