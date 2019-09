Badania dowodzą, że po wizycie w parku czujemy się jak w Boże Narodzenie Naukowcy z Uniwersytetu Vermontu przy wykorzystaniu Twittera, zbadali jak zmieniają się emocje po wizycie w parkach miejskich. Badanie polegało na przeanalizowaniu 4688 tweetów, wysłanych ze 160 parków w San Francisco. „To pierwsze badanie, które wykorzystuje Twittera do zbadania, jak zmieniają się nastroje użytkowników przed, podczas i po wizytach w różnych typach parków” – mówi Aaron Schwartz, autor badania opublikowanego w czasopiśmie „People and Nature”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

