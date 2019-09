Bartosz Zmarzlik najlepszy w żużlowej GP Danii Bartosz Zmarzlik wygrał w Vojens żużlową Grand Prix Danii, ósmą eliminację mistrzostw świata. Polak został samodzielnym liderem klasyfikacji generalnej. Do półfinałów Zmarzlik awansował jako jedyny przedstawiciel Biało-Czerwonych. Pozostali zakończyli zawody po fazie zasadniczej. Najgorsze starty w tegorocznym cyklu zanotowali Patryk Dudek (3 punkty) oraz Janusz Kołodziej (0). Maciej Janowski z sześcioma punktami zajął 12 pozycję. Częściowo zmieniona nawierzchnia na torze w Vojens nie sprzyjała walce i wyprzedzaniu na dystansie. Kolejność większości biegów ustalana była po starcie. Przed zawodami w Vojens Zmarzlik i Duńczyk Leon Madsen mieli po 85 punktów. Atutu własnego oboektu nie wykorzystał Madsen, który zakończył ściganie na fazie zasadniczej. Polak natomiast jechał świetnie, ale serię zasadniczą wygrał goniący go w klasyfikacji Rosjanin Emil Sajfutdinow. Obaj awansowali do finału, ale zdecydowanie lepiej najważniejszy bieg wieczoru rozegrał Zmarzlik. Świetnie wykorzystał pierwsze pole startowe i nie oddał prowadzenia do mety. Przymknięty przez Mateja Zagara i Fredrika Lindgrena Sajfutdinow nie miał szans na walkę i na metę przyjechał ostatni. Na dwie eliminacje przed zakończeniem mistrzostw w klasyfikacji prowadzi Zmarzlik, mając zgromadzone 103 punkty. O dziewięć wyprzedza Sajfutdinowa, o 11 Madsena. Wyniki GP Danii: 1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 18 pkt. – 1. miejsce w finale 2. Matej Zagar (Słowenia) 13 – 2. miejsce w finale 3. Fredrik Lindgren (Szwecja) 15 – 3. miejsce w finale 4. Emil Sajfutdinow (Rosja) 16 – 4. miejsce w finale 5. Jason Doyle (Australia) 12 6. Tai Woffinden (W. Brytania) 11 7. Antonio Lindbaeck (Szwecja) 9 8. Martin Vaculik (Słowacja) 7 9. Niels-Kristian Iversen (Dania) 7 10. Leon Madsen (Dania) 7 11. Mikkel Michelsen (Dania) 6 12. Maciej Janowski (Polska) 6 13. Artiom Łaguta (Rosja) 5 14. Patryk Dudek (Polska) 3 15. Robert Lambert (W. Brytania) 3 16. Janusz Kołodziej (Polska) 0 Czołówka klasyfikacji MŚ: 1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 103 pkt 2. Emil Sajfutdinow (Rosja) 94 3. Leon Madsen (Dania) 92 4. Fredrik Lindgren (Szwecja) 87 5. Martin Vaculik (Słowacja) 79 6. Maciej Janowski (Polska) 73 7. Patryk Dudek (Polska) 72 8. Matej Zagar (Słowenia) 65 … 12. Janusz Kołodziej (Polska) 50 18. Bartosz Smektała (Polska) 10 21. Maksym Drabik (Polska) 4 Pozostałe turnieje Grand Prix 2019: 21.09 – Grand Prix Wielkiej Brytanii w Cardiff 5.10 – Grand Prix Polski w Toruniu Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

