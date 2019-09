Będzie problem z pieniędzmi z Unii? Holandia opublikowała raport o naszej praworządności PiS notuje kolejną porażkę na forum międzynarodowym. Holandia grozi nam obcięciem funduszy unijnych, a powodem jest nieprzestrzeganie zasad praworządności przez polski rząd. Jak informuje RMF FM, na oficjalnej stronie rządu Holandii można znaleźć raport przedstawiony przez holenderskiego ministra sprawiedliwości. Dotyczy Polski i z pewnością nie spodoba się politykom Prawa i Sprawiedliwości. Nie zabrakło w raporcie krytycznych słów pod adresem polskiego rządu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

