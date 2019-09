“Boże ciało” Komasy powalczy o Oscara “Boże ciało”, nowy film Jana Komasy został polskim kandydatem do Oscara 2020. O decyzji poinformowano podczas piątkowej konferencji PISF w Warszawie. – Cieszę się, że nie wybrano czegoś w rodzaju “Piłsudskiego” lub “Legionów”, co zakrawałoby na kompromitację – ocenia publicysta, krytyk filmowy Jakub Majmurek. Film trafi do polskich kin 11 października. – W pierwszej połowie tego roku nie mieliśmy żadnego wybitnego polskiego filmu. Byłoby więc sporym kłopotem szukanie kandydata spośród tych, które już miały premierę – dodaje Tomasz Raczek. Pełnometrażowy film międzynarodowy to nowa nazwa kategorii, która wcześniej określana była jako najlepszy film nieanglojęzyczny. Ostatnią polską produkcją, która walczyła o statuetkę, była “Zimna wojna” Pawła Pawlikowskiego. O wyborze “Bożego ciała” poinformowali członkowie Komisji Oscarowej Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej podczas piątkowej konferencji w warszawskiej siedzibie organizacji. “To uniwersalna, poruszająca i prowokująca historia o przemianie duchowej człowieka. Jest to również nowe spojrzenie na wiarę w Boga. Wydał nam się ten film dojrzałym, mądrym dziełem młodego twórcy. Poruszająca gra Bartosza Bieleni i wiarygodny sposób opowiadania Jana Komasy przekonują o tym, że Bóg może objawiać się w nieoczywisty sposób. Dodatkowo, reakcje widzów oraz krytyki w Wenecji i Toronto, a także zainteresowanie dystrybutorów z wielu krajów pozwalają z ogromnym przekonaniem wierzyć w międzynarodowy sukces tego właśnie filmu” – powiedziała przewodnicząca komisji Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Ewa Puszczyńska. Jak zaznaczyła, decyzja komisji była jednogłośna. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

