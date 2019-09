“Boże Ciało” z nagrodą dziennikarzy na festiwalu filmowym w Gdyni „Boże Ciało” w reżyserii Jana Komasy zostało uhonorowane nagrodą dziennikarzy 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ten film ma jeszcze szansę na zwycięstwo w konkursie głównym. Laureatów Złotych Lwów poznamy w czasie sobotniej gali. Głównym bohaterem “Bożego Ciała” jest dwudziestoletni Daniel (w tej roli Bartosz Bielenia), który podczas pobytu w zakładzie poprawczym zaczyna snuć marzenia o byciu księdzem. Warunkowo zwolniony chłopak zostaje skierowany do pracy w zakładzie stolarskim w małym miasteczku na południu Polski. Nowy rozdział życia postanawia rozpocząć od wizyty w miejscowym kościele, podczas której omyłkowo zostaje wzięty za księdza i zaprowadzony na plebanię. Daniel, konsekwentnie udając księdza, zaprzyjaźnia się z proboszczem (Zdzisław Wardejn). Duchowny prosi go, by pod jego nieobecność sprawował posługę kapłańską w parafii. Światowa premiera filmu odbyła się pod koniec sierpnia na festiwalu w Wenecji w sekcji Giornate degli Autori. Obraz uhonorowano nagrodami Europa Cinemas Label i Inclusive Award Edipo. Północnoamerykańska premiera odbyła się kilka dni później na festiwalu w Toronto. WIĘCEJ er Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

