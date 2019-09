Brexit. Opozycja przejęła kontrolę nad parlamentem. Boris Johnson “upokorzony” Brexit do końca października – to zobowiązanie, dzięki któremu Boris Johnson został premierem. Wszystko wskazuje na to, że nie uda się go dotrzymać. Kontrolę nad parlamentem właśnie przejęła opozycja, która chce opóźnić brexit do końca stycznia 2020. Boris Johnson przegrał jako premier już pierwsze głosowanie w Izbie Gmin. Wzmocniona głosami kilkunastu “rebeliantów” z koalicji rządzącej opozycja odrzuciła porządek obrad forsowany przez premiera. Zdaniem brytyjskich mediów Johnson został “upokorzony”. W środę pod głosowanie ma zostać poddana ustawa blokująca tzw. “twardy” brexit. Opozycja chce, by w razie braku nowej umowy z UE premier poprosił o przesunięcie terminu wyjścia ze Wspólnoty do końca stycznia 2020 roku. Choć Johnson przekonywał opinię publiczną, że jest w stanie do 19 października uzyskać od Brukseli ustępstwa, jego głównym celem było utorowanie drogi do opuszczenia UE bez umowy 31 października. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

