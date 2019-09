Brexit. Premier Boris Johnson dwukrotnie przegrał głosowania w parlamencie – Izba chce zmusić premiera, by poddał się w negocjacjach międzynarodowych. Ja odmawiam – mówił w środę w Izbie Gmin premier Boris Johnson. To pokłosie przegłosowania poparcia dla ustawy, która ma na celu zablokowanie tzw. twardego brexitu. To już druga porażka dla premiera Borisa Johnsona w ciągu dwóch dni. We wtorek stracił większość parlamentarną. W środę wieczorem za opozycyjną ustawą było 327 posłów, na nie 299. Dodatkowo nie ma też szans na przedterminowe wybory. – Obawiam się, że nadeszła pora, aby to kraj zadecydował, czy macie rację – kontynuował oburzony Johnson, zwracając się do Izby Gmin. – Czy mamy brać udział w negocjacjach z UE? Każdy będzie wiedział, że inny premier, niż ja, będzie błagał o przedłużenie czasu do brexitu – stwierdził, wskazując na lidera Partii Pracy Corbyna. – Kraj nasz musi wyjść z UE 31 października – dodał brytyjski premier. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.