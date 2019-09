Brytyjski parlament wznawia prace Premier Wielkiej Brytanii skomentował wydane we wtorek orzeczenie brytyjskiego Sądu Najwyższego uznające jego decyzję o zawieszeniu prac parlamentu za niezgodną z prawem. – Oczywiście to jest orzeczenie, które uszanujemy, szanujemy proces sądowy. Nie sądzę, że to jest słuszne, ale idziemy dalej i oczywiście parlament powróci – powiedział Boris Johnson. We wtorek przed południem brytyjski Sąd Najwyższy jednomyślnie orzekł, że zawieszenie obrad parlamentu na pięć tygodni – miało ono trwać do 14 października – było niezgodne z prawem, a tym samym uznał decyzję szefa rządu za niebyłą. – Oczywiście, to jest orzeczenie, które uszanujemy, szanujemy proces sądowy. Nie sądzę, że to jest słuszne, ale idziemy dalej i oczywiście parlament powróci – powiedział Boris Johnson stacji BBC. Dodał, że najważniejsze jest teraz doprowadzenie do brexitu w dniu 31 października. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

