Brytyjski premier oddał hołd Polakom. Przypomniał słowa Churchilla. Brytyjski premier Boris Johnson w sobotę, dzień przed 80. rocznicą wybuchu drugiej wojny światowej, oddał hołd Polakom za to, że "nigdy nie poddali się tyranii". – Byliśmy z wami w czasach triumfu i tragedii, będziemy z wami w kolejnych dekadach – powiedział. Niespełna dwuminutowy film z wystąpieniem Johnsona został nagrany przez Downing Street przed niedzielną rocznicą i zamieszczony w mediach społecznościowych polskiej ambasady w Londynie. Szef brytyjskiego rządu wspomina w nim pierwsze tygodnie wojny, mówiąc m.in., że po inwazji wojsk sowieckich Polska została "uwięziona między młotem faszyzmu a kowadłem komunizmu".

