Bydgoszcz wprowadza zakaz samochodów przy rynku. Biskup protestuje. “Decyzja ta narusza wolność Kościoła” – pisze w liście do prezydenta Bydgoszczy biskup Jan Tyrawa. Jego zdaniem brak możliwości bezpośredniego dojazdu do katedry, siedziby kurii i jego mieszkania utrudni m.in. uczestnictwo w nabożeństwach i organizację spotkań – podaje “Gazeta Wyborcza”. W Bydgoszczy zakończyła się rewitalizacja Starego Rynku. W związku z tym od 8 września zaczyna obowiązywać zakaz poruszania się samochodów po placu i przyległych ulicach. Miasto właśnie rozpoczęło montaż słupków blokujących wjazd oraz tablic informujących o nowych zasadach. Tymczasem przy rynku znajdują się istotne dla Kościoła budynki – katedra, siedziba kurii, a także mieszkania biskupa i sióstr zakonnych. Zakaz nie spodobał się więc bp. bydgoskiemu Janowi Tyrawie, który postanowił wystosować w tej sprawie list do prezydenta miasta Rafała Bruskiego. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

