Centralizacja kinematografii. Rząd idzie jak taran. Rząd bez żadnego planu niszczy instytucje o liczącym ponad pół wieku dorobku – uważa wielu przedstawicieli środowiska filmowego. “Zamiast likwidować studia może lepiej pomyśleć, jak postawić na ich czele sensowne osoby. Centralizacja nie jest dobra” – mówi OKO.press Borys Lankosz Tuż przed wyborami PiS uruchomił ostatni etap reformy, która radykalnie zmieni kształt polskiej kinematografii. Do publicznych studiów filmowych – Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Studia Miniatur Filmowych, oraz Studiów KADR, TOR, ZEBRA i KRONIKA – wkroczył rządowy likwidator. Instytucje mają przestać istnieć z końcem miesiąca. Niektóre z nich wywodzą się z zespołów filmowych, oryginalnej wywalczonej na fali odwilży formy organizacji produkcji filmowej w PRL, uważanej za jedno ze źródeł wielkich sukcesów polskiego kina w tym okresie. Zespoły przetrwały zawirowania PRL, w nowej formie odnalazły się w III RP. Od 2012 roku funkcjonują jako państwowe instytucje kultury. Działają jako publiczni producenci: wynajdują interesujące projekty, zdobywają na nie dofinansowanie (ściągając publiczne i prywatne środki), wchodzą w koprodukcje z innymi podmiotami. Teraz ich historia wydaje się dobiegać końca. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.