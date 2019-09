Cezary Michalski: Zjednoczmy się albo zginiemy Jeśli PiS zachowa władzę, realny orbánizm-putinizm PiS-u pozostanie bezkarny – pisze Cezary Michalski. Historyczne analogie zawsze są tylko przybliżeniem i trzeba z nimi uważać. Ale pamiętajmy, że Republika Weimarska w 1933 roku nie obroniła się przed Hitlerem, a Konstytuanta (zgromadzenie konstytucyjne wybrane przez 45 milionów głosujących Rosjan) nie obroniła się w 1917 roku przed Leninem, bo centryści w obu tych krajach nie dostrzegli, że sytuacja jest nadzwyczajna i nadzwyczajny jest ich przeciwnik. Kłócili się po staremu, po staremu próbowali zaspokajać swoje narcyzmy, ambicje, wytyczać pola wpływów – i wszyscy zostali zniszczeni. Centrowa opozycja idzie do tych wyborów w sensownym szyku i dobrze wyposażona. Kompletna ideowo i politycznie, mimo utraty spenetrowanego przez PiS PSL-u i niedogadania się z SLD (tu być może odpowiedzialność jest bardziej podzielona). Ma wszystkie elementy i skrzydła, które szerokie centrum w Polsce zawierać powinno. Od Kazimierza Michała Ujazdowskiego i Pawła Kowala, czyli konserwatystów, którzy zaakceptowali zarówno państwo prawa (konstytucja, niezawisłe sądy), jak też absolutne liberalne minimum (in vitro, obrona i faktyczne przestrzeganie aborcyjnego status quo, związki partnerskie). WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.