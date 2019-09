Chopin na dwa fortepiany i troje pianistów w kultowym Glenn Gould Studio

Swing i improwizacja, stałe poszukiwanie kolejnych brzmień i wyzwań, niekończące się eksperymentowanie. Tak chyba najlepiej opisać legendarnego muzyka jazzowego, mistrza fortepianu Adama Makowicza. Kiedy spotykam się z nim i jego żoną skrzypaczką Joanną Zeman-Makowicz (która jest jego impresario i właścicielką agencji International Arts and Performers Society) w kawiarence w Mississaudze, nie mogę uwierzyć, że Makowicz ma 79 lat. Znamy się od lat, byłam na ich ślubie, przeprowadzałam wywiad z Adamem dla POLcastu, a Adam z Joanną wystąpili gościnnie trzy lata temu na inauguracji POLcastu w Konsulacie RP w Toronto. Adam Makowicz NIC się nie zmienia – swoim cichym delikatnym głosem opowiada o muzyce, która jest jego życiem. To bakcyl, który złapał w komunistycznej Polsce jako młodziutki chłopak, którego rodzice pragnęli wychować na klasycznego pianistę. Na fortepian była zgoda zafascynowanego amerykańskim jazzem chłopaka, ale na styl – nie.

This slideshow requires JavaScript.

W ostatnch latach krąży między Kanadą, Polską (gdzie spędza 3-4 miesiące w roku) a Nowym Jorkiem.

Makowicz to wirtuoz solista, ale w jego życiu pojawiła się nowa forma – MAKOWICZ-MEDYNA-DINGLER Jazz Ensemble, projekt nowojorski. Najpierw było ich dwóch – Adam poznał w Nowym Jorku Krzysztofa Medynę, saksofonistę z Polski mieszkającego w USA, równie chętnego do eksperymentów. We dwóch występowali w Polsce. A potem zaczęli szukać trzeciego i tym strzałem w dziesiątkę okazał się 33-letni profesor muzyki Jeff Dingler, kontrabasista, wysoko ceniony w nowojorskim świecie muzycznym. On też widzi muzykę w taki sposób – nie bawi go granie nutek ściśle według partytury, chce szukać. Trzej muzycy grają razem, dzieląc się muzyką, w poszukiwaniu nowych brzmień. Są razem około roku. Ich czerwcowy debiut w “jazzowym centrum świata” – nowojorskim klubie Blue Note był wielkim sukcesem. Planów na przyszłość jest moc.

I jeszcze jeden plan – kiedy opowiadają o nim oboje z Joanną, świecą im się oczy. Od nowego roku rusza projekt, który będzie okazją do podzielenia się tym, co jak mówi Makowicz “mozolnie zdobywał” przez lata – sztuką improwizacji. Wielu znakomitych muzyków, mających i warsztat i doświadczenie, tego akurat nie potrafi. A Makowicz jest w tym niedoścignionym mistrzem – jak określił go wspaniały dyrygent (i pianista) Jerzy Maksymiuk “Mozartem fortepianowej improwizacji”. Więc we Wrocławiu i Gdańsku, w prestiżowych salach, powstanie międzynarodowa akademia improwizacji fortepianowej (we Wrocławiu może w Leopoldinum, planuje Joanna), której kursy letnie będą odbywały się w Toronto. To projekt długoterminowy – przygotowania mogą nawet potrwać 2 lata. Oboje wiedzą, że potrzeba jest wielka i chętnych nie zabraknie, a wybierani będą najlepsi. Makowicz ma własne unikatowe materiały i wielkie doświadczenie. Czas przekazać to innym, sądzą oboje.

Ale wróćmy do “tu i teraz”.

Jak to niespokojne duchy zawsze gotowe do eksperymentowania, państwo Makowiczowie znowu przygotowują nam coś czego jeszcze nie było.

17 października przypada 170. rocznica śmierci Fryderyka Chopina, a 18 października w Toronto w prestiżowej, wręcz kultowej sali koncertowej Glenn Gould Studio, gdzie grywają najwięksi, odbędzie się koncert “BRILLANTE – Merci Monsieur Chopin”.





Mimo że Adam Makowicz, “magik klawiatury” (Washington Post), wybrał jazz i właśnie tę muzykę wzniósł na najwyższe światowe szczyty, klasyka jest bliska jego sercu. Na muzyce Chopina wzrastał i tam często sięga aby uciec przed wszechogarniającym hałasem, miernotą muzyczną i wręcz bolesnym dla jego ucha i wrażliwości prostactwem pseudomuzyki. Bo jego wizja jest zupełnie inna – muzyka ma uspokajać, dawać chwile skupienia, czasem zapomnienia, bezsłownego i uniwersalnego kontaktu między ludźmi i radości.

Ale Chopina nie gra oczywiście klasycznie. Jego przygoda z interpretacjami muzyki Chopina trwa od lat – w 2010 roku z okazji 200. rocznicy urodzin Chopina zaczął grać jego muzykę po swojemu – swingując, jazzując, improwizując. Od tego czasu były niezliczone koncerty, kolejne płyty, makowiczowskie poszukiwania, włącznie z połączeniem muzyki Fryderyka z afroamerykańską muzyką początku XX wieku.

W Glenn Gould będzie Chopin na dwa fortepiany i troje muzyków. Koncert poprowadzi legendarny – barwny i błyskotliwy – Jaymz Bee, wieloletni prezenter stacji radiowej JAZZ.FM91, który pracował nie raz w Makowiczem.

Koncert otworzy Victoria Kogan, wybitna pianistka, wnuczka słynnych rosyjskich skrzypków Leonida Kogana i Elizavety Gilels, która ma też polskie korzenie –jej dziadek miał na nazwisko Korczyński, herbu Sas.

A potem na scenę wjedzie drugi fortepian i zacznie się część koncertu, w czasie której dwaj znakomici muzycy, różniący się wiekiem i stylem gry, zagrają – każdy po swojemu – Chopina.

Ten drugi, nie jazzowy, to znany naszym czytelnikom i słuchaczom POLcastu Daniel Wnukowski, klasyczny pianista o polskich korzeniach wykształcony w Polsce (pod kierunkiem Piotra Palecznego) i Kanadzie, obecnie mieszkający w Wiedniu, który grywał w Carnegie Hall i ma na swoim koncie wiele sukcesów. Joanna opowiada o poszukiwaniach drugiego, klasycznego pianisty do tego koncertu – szukała długo, bo wielu polecanych muzyków nie wydawało jej się tymi właściwymi, aż ktoś powiedział: a może Daniel Wnukowski? Kiedy przeczytała jego biografię i posłuchała jak gra – nie miała już żadnych wątpliwości. To był ten, którego szukała.

I właśnie w drugiej części koncertu usłyszymy muzykę Chopina graną na dwa fortepiany naprzemiennie przez Wnukowskiego – klasycznie i Makowicza – na jazzowo.

Sala Glenn Gould Studio nie jest wielka – ma 350 miejsc, więc na pewno atmosfera będzie taka, o jaką Adamowi Makowiczowi w jego koncertach chodzi. Bo dla niego idealne warunki to bliski kontakt z publicznością, kiedy artysta odczuwa inspirację zarówno z dźwięków wydobytych z najwyższej klasy instrumentu, jak i z sali, od ludzi, kiedy prawie słyszy ich oddechy i swoją grą reaguje na ich reakcje. A fortepiany na scenie będą najlepsze z najlepszych – instrument samego Glenna Goulda i nowy Steinway.

I już na koniec Joanna z entuzjazmem opowiada o novum tego koncertu. Jego beneficjentem jest niedawno stworzona przez środowisko muzyczne w Toronto organizacja charytatywna Unison Benevolent Fund, która zapewnia doradztwo, pomoc w nagłych wypadkach i programy wsparcia dla muzyków, którzy stoją przed wyzwaniami osobistymi lub zawodowymi z powodu trudności, chorób, bezrobocia lub trudności ekonomicznych. Może dzięki niej będzie mniej bezdomnych muzyków, mówi z nadzieją Joanna. Wszystkie pieniądze uzyskane ze sprzedaży dysków Adama Makowicza na koncercie zasilą ten fundusz, który jako stosunkowo nowy potrzebuje sponsorów i wsparcia. Joanna przypomina, że sam Chopin miał problemy emocjonalne, a także pomagał innym, grając wiele razy na rzecz emigrantów z Polski. I ona chce pójść tym torem.

Program koncertu

Bilety:

PEGAZ: Plaza “Wisła” tel. 905 238-9994; Starsky 1: 905 804-1414; Starsky 2: 905 608-0400

bemusednetwork.com/chopin

Info: 1 (888) 316 2416. Godziny 14.00-20.00 od poniedziałku do piątku, 15.00-17.00 w soboty.

POLECAMY:

Adam Makowicz w POLcaście: story 1, story 2

Daniel Wnukowski w POLcaście

Inauguracja POLcastu w Konsulacie – poniżej zdjęcia

This slideshow requires JavaScript.

Recenzje koncertów Adama Makowicza