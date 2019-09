Co trzeci pracownik z Ukrainy chciałby pozostać w Polsce Obywatele Ukrainy pracują w Polsce coraz dłużej, a ich wymagania zarobkowe rosną – wynika z badania socjologicznego “Ukraińcy na polskim rynku pracy: doświadczenia, wyzwania i perspektywy” przeprowadzonego przez EWL S.A. oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Druga edycja badania socjologicznego “Ukraińcy na polskim rynku pracy: doświadczenia, wyzwania i perspektywy. Raport EWL” przeprowadzonego przez EWL S.A., Fundację Na Rzecz Wspierania Migrantów Na Rynku Pracy “EWL” i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego wykazało, że o jedną trzecią wzrósł odsetek ukraińskich pracowników, którzy chcieliby na stałe przeprowadzić się do Polski. Ponad 40 proc. z nich posiada wyższe lub niepełne wyższe wykształcenie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.