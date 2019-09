Co w sferze praworządności obiecują nam politycy? Kontynuowanie już wdrożonych zmian oraz niezbędne dokończenie reformy sądownictwa – takie obietnice programowe składa Polakom w swoim programie PiS. KO oraz Lewica zapowiadają stanowczo: naruszona przez PiS praworządność zostanie przywrócona a winni staną przed Trybunałem Stanu. Prześledziliśmy obietnice w zakresie praworządności wszystkich ogólnopolskich komitetów wyborczych. Przeczytajcie co proponują. Koalicja Obywatelska i Lewica zapowiadają, że osoby, które w ramach obozu PiS odpowiedzialne są za rozchwianie trójpodziału władzy i zmiany w KRS oraz TK zostaną osądzone przez Trybunał Stanu. KO chce wprowadzić Akt Odnowy Demokracji, czyli dokument, który odwróci wdrożone przez obecnie rządzących systemowe zmiany w sądownictwie. PiS tymczasem zapewnia, że reforma wymiaru sprawiedliwości już się w znacznym stopniu udała, choć niezbędne jest jeszcze jej sfinalizowanie. Dla Koalicji Polskiej, czyli PSL i Kukiz`15 wdrożone przez PiS zmiany w sądach obywatelowi nie przyniosły nic dobrego, bo polegały głównie na roszadach kadrowych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

