Co wydarzyło się w najgorszym dniu w historii Ziemi? 66 milionów lat temu z Ziemią zderzyła się asteroida, która doprowadziła do wyginięcia dinozaurów. Uderzenie wyzwoliło energię porównywalną do 10 miliardów bomb atomowych z czasów II wojny światowej i zapoczątkowało erę ssaków. Skamieniałe szczątki dinozaura wielkości autobusu szkolnego wykopali naukowcy w oazie na Saharze w Egipcie. Czworonożny gad o długiej szyi żył około 80 milionów lat temu. Odkrycie rzuca nowe światło na tajemniczy okres w historii dinozaurów w Afryce. czytaj dalej Jak dowodzą naukowcy z Uniwersytetu Teksasu w Austin, uderzenie asteroidy w Ziemię 66 milionów lat temu mogło doprowadzić do serii globalnych pożarów w promieniu prawie 1500 kilometrów i niszczycielskiego tsunami. To wtedy asteroida o średnicy 12 kilometrów spowodowała wyginięcie 75 procent życia na Ziemi, w tym dinozaurów. Najnowsze badania opublikowano w czasopiśmie naukowym “PNAS”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.