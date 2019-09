Co zawiera raport końcowy z prac komisji ds. VAT? Raport komisji ds. VAT wskazuje na rozszczelnienie systemu podatkowego w latach 2007-2015, za co – stwierdzono – należałoby postawić byłych premierów i ministrów finansów z rządu PO-PSL przed Trybunałem Stanu. Posłowie opozycji złożyli zdanie odrębne. Genowefa Tokarska z PSL określiła raport mianem “propagandy politycznej obecnie rządzących”. – Daje fałszywy obraz sytuacji – mówiła. Przewodniczący Horała ocenił, że prace komisji zakończyły się “dużym sukcesem”. W raporcie znalazło się kilka jego autopoprawek. Do raportu dodano podrozdział “Działania służb skarbowych”, dotyczący praktyki ich działania, w tym braku przepływu informacji między tymi służbami. W innej przyjętej poprawce opisano historię Jednolitego Pliku Kontrolnego z oceną, ze wprowadzono go zbyt późno. Kolejna dotyczy ewentualnej odpowiedzialności ówczesnych posłów opozycji za “takie, a nie inne głosowanie nad projektami rządowymi” wskazując, że stroną odpowiedzialną za dostarczenie informacji o zagrożeniach i ich analizę jest ministerstwo finansów, a te działania w znacznej mierze nie były realizowane. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

