Coraz bliżej uregulowania statusu nielegalnych?

Oto odpowiedzi na najbardziej powtarzające się pytania od Państwa z ostatnich kilku tygodni (będę kontynuować odpowiadanie przez następne wydania):

Przypominam, że od paru tygodni można składać podanie o akceptację do programu dla nieudokumentowanych pracowników w sektorze “construction” z rejonu GTA (Greater Toronto Area). Jest to pierwszy etap, do którego trzeba się zakwalifikować, aby od stycznia 2020 móc złożyć podanie o pobyt stały (dla siebie i dla rodziny). Wiele osób zastanawia się, czy jeżeli nie zakwalifikują się do tego programu, to czy wciąż będą mieć okazję składania podania o pobyt stały na zasadach humanitarnych. Odpowiedź jest: tak, oczywiście, rozpoczęcie starań w tym pilotażowym programie i niedostanie się do niego, np. z powodu tego, że było za dużo kandydatów nie zamyka drogi humanitarnej. Oczywiście tu uwaga: każda sprawa jest inna, ma inne okoliczności, więc to co napisałAm powyżej jest tylko ogólnym stwierdzeniem. Natomiast radzę uzyskać poradę imigracyjną na podstawie swoich własnych okoliczności, swojej własnej sytuacji.

Czy program zakończy się na 500 nieudokumentowanch pracownikach? (ponieważ na tyle jest przewidziany limit). Moja opinia jest taka, że nie. Powtarzam: jest to moja opinia. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że program został otwarty w formie „pilotażu”. Rząd wprowadza taki pilotaż po to, aby przetestować, jak tymczasowy program będzie sprawdzał się w życiu. Ministerstwo Imigracji wydało oświadczenie, gdzie napisane jest tak (tłumaczenie): „Zapotrzebowanie na wykwalifikowane profesje, w szczególności w dziale construction, będzie znaczne przez następne kilka(naście) lat w rejonie GTA. Przemysł budowlany boryka się z poważnymi brakami siły roboczej. Stablina siła robocza pomoże zapewnić realizację projektów mieszkaniowych i infrastrukturalnych. Raporty wskazują, że ta siła robocza była wspierana przez wiele lat, po części przez długoterminowych rezydentów [nie będących obywatelami czy stałymi mieszkańcami Kanady – przyp. IK], którym się skończył status w Kanadzie i działają w podziemnej gospodarce…”.

Myślę, że rząd chce się przekonać, ilu takich nielegalnie pracujących jest. Sądzę, że jeżeli ten sam rząd liberalny zostanie wybrany, to będzie się starać, aby uregulować więcej takich osób i ich rodzin. Może nie stanie się tak przez najbliższe 2-2,5 lat, ale (myślę) został wykonany pierwszy krok w celu rozpoznania, że problem ten istnieje oraz że można takim osobom pomóc, ponieważ one rzeczywiście przyczyniają się do ekonomicznego rozwoju Kanady. Bardzo mi się ten krok podoba. Dawno takiego nie było. Definitywnie pora na stawienie czoła problemowi, który istnieje od paru dekad (co najmniej), ale który jakoś zawsze został zamiatany pod dywan jako mniej ważny…

Oczywiście nie jestem pewna, czy tak się stanie jak to opisałam powyżej. Byłoby to jak najbardziej logiczne, ale wiele czynników musi się na to złożyć, w tym politycznych, oczywiście.

Został wykonany bardzo ważny pierwszy krok, a czy będą następne i jakie? Jak zwykle – pożyjemy – zobaczymy, czyli przyszłość pokaże.

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi w konkretnej sytuacji lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.

