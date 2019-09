Cudzoziemcy wydają w Polsce miliardy Cudzoziemcy wydali w pierwszym półroczu 2019 roku w Polsce 21,8 miliarda złotych. To o 3,3 procent więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku – podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. W samym drugim kwartale 2019 r. wydatki cudzoziemców na towary i usługi w Polsce ukształtowały się na poziomie 11,9 mld zł i były większe o 3,6 proc. rok do roku. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

