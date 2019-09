Cztery lata niszczenia państwa. Ten plan zrodził się wcześniej. Próba postawienia woli polityka ponad prawem nastąpiła już za pierwszych rządów PiS. Wtedy Jarosław Kaczyński poczuł, że choć wygrał wybory, nie ma władzy absolutnej, bo na jego drodze staje prawo. Obecny atak PiS-u na praworządność nie wynika więc z chęci naprawy Rzeczpospolitej, ale z frustracji kogoś, kto nie mógł się pogodzić się z faktem, że nie wolno mu wszystkiego. Dla Magazynu TVN24 pisze dr hab. Marcin Matczak. Od czterech lat słyszymy, że Prawo i Sprawiedliwość niszczy polskie państwo prawa. Czymże jednak jest to państwo prawa? Czy państwo prawa to instytucje, takie jak Trybunał Konstytucyjny czy Sąd Najwyższy? A może państwo prawa to ludzie, tacy jak sędziowie, których niezawisłość obecny polski rząd ogranicza? Ani jedna, ani druga odpowiedź nie jest w pełni poprawna. Państwo prawa to instytucje i ludzie, ale także dużo więcej. Państwo prawa to pewien sposób zarządzania sprawami wspólnymi, wypracowany w trwającej przez wieki lekcji wiedzy o społeczeństwie. Lekcji, którą odebraliśmy w czasach monarchii absolutnej, w czasach Republiki Weimarskiej, w czasach III Rzeszy i w czasach komunistycznych reżimów. Do jakich wniosków lekcja ta nas doprowadziła? WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

