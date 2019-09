Czy będzie strajk w szkołach? Pracownicy oświaty w Ontario zrzeszeni w związku Kanadyjski Związek Pracowników Publicznych (CUPE) przegłosowali uchwałę o podjęciu akcji strajkowej w ramach negocjacji kontraktowych z prowincją. Za uchwałą głosowało 93 procent członków CUPE. 55 000 członków CUPE od 30 września będzie miało prawo do strajku. Oczekuje się, że negocjacje między centralną jednostką negocjacyjną oraz prowincją będą kontynuowane we wtorek i środę. Minister edukacji Stephen Lecce powiedział, że jest rozczarowany decyzją CUPE, dodając, że rząd liczy na osiągnięcie porozumienia. „Wzywamy wszystkie strony, by jak najszybciej zawarły porozumienie w dobrej wierze, aby nasze dzieci pozostały w klasach. Nasi uczniowie zasługują na to”- czytamy w oświadczeniu Leccego. CUPE powiedział wcześniej, że cięcia przeprowadzone przez rząd Forda w zakresie nauczania oraz wzrost liczby uczniów w klasach sprawiły, że bardzo trudno jest prowadzić rozmowy na temat nowego kontraktu. Związek ogłosił także w ubiegłym tygodniu kampanię „Społeczności, a nie cięcia” (“Communities Not Cuts”), której celem jest powstrzymanie cięć finansowych, które według CUPE mogą zaszkodzić lokalnym społecznościom. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

