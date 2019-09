Demokraci zaczynają procedurę odsunięcia Donalda Trumpa od władzy Przewodnicząca Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi zapowiedziała rozpoczęcie procedury impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa. Demokraci podejrzewają go o to, że wywierał naciski na Ukrainę, by pozyskać haki na swego rywala w wyborach prezydenckich w 2020 r. Pelosi nazwała działanie Trumpa “zdradą bezpieczeństwa narodowego”. Nancy Pelosi już wcześniej informowała, że Kongres wbrew nie ma dostępu do informacji nt. skargi, jaką złożył na Trumpa pracownik amerykańskiego wywiadu. Trump jest podejrzewany o wywieranie nacisków na prezydenta Ukrainy poprzez wstrzymanie pomocy wojskowej dla Ukrainy. Prezydent USA miał zmuszać władze Ukrainy do wszczęcia śledztwa przeciw synowi swojego głównego kontrkandydata w nadchodzących wyborach. Trump nazwał decyzję o wszczęciu postępowania dot. impeachmentu “polowaniem na czarownice”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.