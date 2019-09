Dlaczego tyjemy na starość? Wiele osób stara się kontrolować swoją wagę w miarę starzenia się. Z najnowszych badań przeprowadzonych w szwedzkim Instytucie Karolinska wynika, że obrót lipidów w tkance tłuszczowej zmniejsza się z wiekiem. Ułatwia to przybieranie na wadze, nawet jeśli nie jemy więcej niż wcześniej. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym “Nature Medicine”. Naukowcy ze szwedzkiego Instytutu Karolinska badali przez około 13 lat komórki tłuszczowe u 54 mężczyzn i kobiet. W tym okresie u wszystkich badanych, bez względu na to, czy przybrali na wadze czy stracili, wykazano zmniejszenie aktywności lipidów w tkance tłuszczowej, to znaczy szybkość, z jaką lipidy (lub tłuszcze) w komórkach tłuszczowych są usuwane i magazynowane. Jak wynika z badań przeprowadzonych we współpracy z naukowcami ze szwedzkiego Uniwersytetu w Uppsali i francuskiego Uniwersytetu w Lyonie, ci, którzy nie zrekompensowali tego, jedząc mniej kalorii, przybrali na wadze średnio o 20 procent. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

