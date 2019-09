Donald Trump namawiał prezydenta Ukrainy do śledztwa w sprawie syna Bidena Donald Trump namawiał prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do przeprowadzenia dochodzenia ws. byłego wiceprezydenta Joe Bidena i jego syna Huntera podczas rozmowy telefonicznej w dniu 25 lipca – wynika z zapisu rozmowy udostępnionej przez Biały Dom. Biden ma największe szanse na zdobycie nominacji Partii Demokratycznej do walki z Trumpem o fotel prezydenta. – Biden chwalił się wszystkim, że zatrzymał to dochodzenie, więc gdyby Pan mógł się temu przyjrzeć. To brzmi dla mnie okropnie – mówił Trump do Zełenskiego. Prezydent Ukrainy zapewnił, że nowy prokurator generalny tego kraju przyjrzy się sprawie. W zapisie rozmowy nie ma potwierdzenia zarzutu, jakoby Trump blokował pomoc finansową dla Ukrainy, by wywrzeć nacisk na rozpoczęcie śledztwa ws. Bidena. Sprawa wywołuje ogromne emocje w USA; z jej powodu Kongres wszczął dochodzenie mające wykazać, czy Trump powinien zostać odsunięty od władzy. Administracja Trumpa zaznaczyła, że opublikowany dokument nie jest dosłownym zapisem rozmowy, a powstał na podstawie notatek pracowników Białego Domu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

