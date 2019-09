Donald Trump wybrał nowego doradcę do spraw bezpieczeństwa Donald Trump poinformował w środę, że jego nowym doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego zostanie Robert C. O’Brien, który zastąpi na tym stanowisku Johna Boltona. O swojej decyzji prezydent USA poinformował na Twitterze. Wyraził przekonanie, że Robert C. O’Brien, który pracuje obecnie jako prezydencki wysłannik ds. zakładników, wykona “świetną robotę”. “New York Times” podaje, że O’Brien zaimponował Trumpowi swoją pracą na rzecz sprowadzenia do kraju amerykańskich obywateli zatrzymanych w Korei Północnej czy Turcji. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

