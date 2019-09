Donald Trump zwolnił doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego “Poinformowałem Johna Boltona, że jego praca w Białym Domu nie jest już potrzebna” – napisał na Twitterze prezydent Donald Trump. Jak dodał, nowego doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego wskaże w najbliższym tygodniu. Prezydent USA Donald Trump o tym, że zdymisjonował Johna Boltona, swojego doradcę bezpieczeństwa narodowego, poinformował na Twitterze. “Zeszłej nocy poinformowałem Johna Boltona, że jego praca w Białym Domu nie jest już potrzebna. Mocno nie zgadzałem się z wieloma jego sugestiami, podobnie jak inne osoby w administracji” – napisał Trump w tweecie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.