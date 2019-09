Drużyna z Leszna znów żużlowym mistrzem Polski Żużlowcy Fogo Unii Leszno sięgnęli po 17. w historii tytuł mistrza kraju. Zapewnili go sobie już po dziesiątym biegu rewanżu z Betard Spartą Wrocław, który ostatecznie wygrali u siebie 59:31. To trzecie mistrzostwo Unii z rzędu. Tydzień temu Betard Sparta przegrała u siebie z Fogo Unią 43:47, co postawiło obrońców tytułu w komfortowej sytuacji. Tym bardziej, że leszczynianie nie zwykli przegrywać na własnym torze. Po raz ostatni przed własną publicznością ulegli Stali Gorzów w sierpniu 2017 roku. Od początku niedzielnego meczu nic nie wskazywało na to, że gospodarze mogą dać sobie zabrać wygraną. Sparta po raz pierwszy zwyciężyła dopiero w ósmym biegu. Trzy punkty po zaciętej walce wyszarpał Maksym Drabik. Wrocławianie byli blisko podwójnego zwycięstwa, ale Tai Woffinden przegrał z Piotrem Pawlickim. Hampel i Kołodziej zapewnili tytuł Kilkanaście minut później okazało się, że było to tylko odwleczenie wyroku. Dziesiąty bieg był popisem zawodników Unii. Janusz Kołodziej i Jarosław Hampel wpadli na mecie obok siebie, daleko przed rywalami i na stadionie w Lesznie rozpoczęło się świętowanie. Leszczynianie prowadzili 40:20, w całym dwumeczu 83:67 i już na pięć biegów przed końcem było wiadomo, że nikt nie odbierze im tytułu. WYNIK: Fogo Unia Leszno – Betard Sparta Wrocław 59:31 ( pierwszy mecz 47:43) Brązowy medal zapewnili sobie żużlowcy Włókniarza Częstochowa. W niedzielę przyjechali na rewanż do Zielonej Góry z ogromną zaliczką z własnego toru. Na otarcie łez Falubaz wygrał u siebie, ale minimalnie – 45:44. Wynik dwumeczu – 101:78 dla drużyny spod Jasnej Góry mówi sam za siebie. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

