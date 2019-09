Duża podwyżka pensji minimalnej Pensja minimalna od stycznia 2020 roku będzie wynosić 2600 złotych brutto – poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Oznacza to wzrost o 350 złotych, czyli o 15,6 procent w stosunku do 2019 roku. Obecnie najniższa płaca wynosi 2250 złotych. Rząd przyjął we wtorek projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.



Na konferencji w Łowiczu, po zakończeniu posiedzenia rządu, premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 2600 zł brutto (około 1,9 tys. zł na rękę). WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.